Elezioni Zoagli 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale

A Zoagli - al voto in queste ore - il sindaco Fabio De Ponti cerca il bis, sostenuto dalla lista "Zoagli insieme", sfidato da Roberto Viale (lista “Al centro Zoagli”).Gli aventi diritto possono votare fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, dopodiché le urne si chiuderanno e avrà inizio lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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