Elezioni Cogoleto 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale

A Cogoleto si sono svolte le elezioni comunali nel 2026. Il sindaco uscente, che si ricandida con la lista “SìAmo Cogoleto”, ha affrontato la sfida contro un altro candidato che guida la lista “Avanti Cogoleto”. Sono stati calcolati i risultati e l’affluenza definitiva, con dati aggiornati in tempo reale. La competizione ha visto una sfida tra due candidati principali, senza ulteriori dettagli sui numeri o sulle percentuali di voto.

Sfida a due a Cogoleto, dove il sindaco uscente Paolo Bruzzone si è ricandidato alla guida di “SìAmo Cogoleto”, e Corrado Canepa ha lanciato la sfida a capo della lista “Avanti Cogoleto”. Gli aventi diritto possono votare fino a oggi, lunedì 25 maggio alle ore 15, dopodiché le urne si chiuderanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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