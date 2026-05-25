Elezioni Zoagli 2026 | al voto un cittadino su quattro Viale è il nuovo sindaco

A Zoagli, un cittadino su quattro si è recato alle urne alle elezioni del 2026. Roberto Viale ha vinto le elezioni diventando il nuovo sindaco, superando il sindaco uscente Fabio De Ponti.

Ribaltone a Zoagli. Il nuovo sindaco è Roberto Viale, che supera la concorrenza del primo cittadino uscente Fabio De Ponti. È appena terminato lo scrutinio nel comune maglia nera per affluenza, dove si sono recati alle urne solamente il 26,5% degli elettori, uno ogni quattro.Elezioni Zoagli: chi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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