Elezioni a Cervia | i quattro candidati sindaco le liste e la guida completa per il voto

A Cervia si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. Quattro candidati sono in corsa per la carica di sindaco, ciascuno sostenuto da diverse liste politiche. Gli elettori sono chiamati a esprimere il loro voto per scegliere il nuovo rappresentante del municipio e definire così la direzione dell’amministrazione locale. La campagna elettorale si svolge in un periodo di confronto tra i vari schieramenti, pronti a presentare le proprie proposte ai cittadini.

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