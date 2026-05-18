Elezioni a Cervia | i quattro candidati sindaco le liste e la guida completa per il voto

Da ravennatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cervia si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. Quattro candidati sono in corsa per la carica di sindaco, ciascuno sostenuto da diverse liste politiche. Gli elettori sono chiamati a esprimere il loro voto per scegliere il nuovo rappresentante del municipio e definire così la direzione dell’amministrazione locale. La campagna elettorale si svolge in un periodo di confronto tra i vari schieramenti, pronti a presentare le proprie proposte ai cittadini.

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Gli elettori di Cervia tornano alle urne per scegliere la nuova amministrazione comunale. Quattro gli schieramenti in campo a sostegno per altrettanti candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. In tutto sono 257 i candidati al Consiglio comunale, distribuiti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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