Elezioni comunali 2026 Lerici e Levanto alle urne | cittadini chiamati al voto per eleggere il sindaco

Oggi i cittadini di Lerici e Levanto sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Le elezioni comunali del 2026 si svolgono con modalità tradizionali, senza particolari incidenti segnalati. La giornata si svolge in modo regolare, con seggi aperti dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle urne, per determinare gli esiti delle consultazioni. Nessuna modifica alle procedure di voto rispetto alle precedenti tornate elettorali.

La Spezia, 24 maggio 2026 – Dopo una campagna elettorale lunga e senza esclusione di colpi, a Lerici e Levanto è arrivato il momento della verità. I cittadini dei due Comuni sono infatti chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Le votazioni si terranno oggi dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15, con lo spoglio che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. L’eventuale turno di ballottaggio – in caso di parità di voti dei candidati sindaco – si svolgerà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Lerici A Lerici, dove gli abitanti chiamati al voto sono 8791 (nel numero sono compresi anche gli elettori iscritti all’Aire),... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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