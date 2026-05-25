Elezioni Vobbia 2026 | vince Ermodatillo sconfitto il vicesindaco metropolitano Franceschi

Ermodatillo ha vinto le elezioni a Vobbia nel 2026, battendo il vicesindaco metropolitano Franceschi. Quest’ultimo, già sindaco e candidato per un terzo mandato, non è stato riconfermato alla guida del Comune.

Non è stato riconfermato alla guida di Vobbia Simone Franceschi, ex sindaco alla ricerca del tris e anche vicesindaco della Città metropolitana di Genova.Gli elettori hanno scelto Giampaolo Ermodatillo con la lista “Insieme per la Val Vobbia”: a lui è andato il 52,94% dei voti, con sette seggi in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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