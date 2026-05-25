Elezioni Vobbia 2026 risultati e affluenza definitiva in tempo reale

L’affluenza alle urne a Vobbia si è conclusa con un risultato finale, mentre si svolgono ancora le operazioni di voto. La sfida principale riguarda il sindaco uscente, che cerca di ottenere un terzo mandato, contro un avversario che rappresenta una lista denominata “Insieme per la Val Vobbia”. La competizione si svolge in un contesto di confronto tra due candidati principali.

Sfida a due a Vobbia, al voto in queste ore, dove il sindaco uscente Simone Franceschi ("Vobbia vuole vivere") cerca il tris, sfidato da Giampaolo Ermodatillo ("Insieme per la Val Vobbia").Gli aventi diritto possono votare fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, dopodiché le urne si chiuderanno e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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