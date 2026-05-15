A Vobbia si apre una sfida elettorale con il candidato Franceschi che cerca di conquistare un terzo mandato contro il rivale Ermodatillo. Tra i temi principali, la gestione dei servizi nelle frazioni più isolate e i progetti sanitari che la lista di Franceschi propone per migliorare le strutture e i servizi nelle aree più remote del territorio. La campagna si concentra anche su come cambiare o mantenere le modalità di organizzazione di queste funzioni fondamentali.

? Domande chiave Come cambierà la gestione dei servizi nelle frazioni più isolate?. Quali progetti sanitari concreti propone la lista di Franceschi?. Chi vincerà la sfida tra grandi infrastrutture e micro-servizi quotidiani?. Cosa accadrà al Castello della Pietra con il nuovo sindaco?.? In Breve Voto attivo dalle 7 di domenica 24 maggio fino alle 15 di lunedì 25 maggio.. Franceschi punta su Rossella Beroldo e la lista Vobbia vuole vivere.. Ermodatillo propone Paolo Beroldo e Claudio Callegari per Insieme per la Val Vobbia.. Programmi divergeranno tra servizi sanitari e micro-servizi per frazioni isolate della Valle Scrivia.. Le urne di Vobbia si apriranno domenica 24 maggio alle ore 7 per decidere il futuro amministrativo del comune, con la sfida elettorale tra l’uscente Simone Franceschi e lo sfidante Giampaolo Ermodatillo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vobbia, sfida al voto: Franceschi punta al tris contro Ermodatillo

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