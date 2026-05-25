Gli elettori di Vignola hanno votato per eleggere il nuovo sindaco tra quattro candidati. Le urne sono state aperte ieri e si sono chiuse oggi alle 15. I risultati delle consultazioni sono disponibili in tempo reale. La consultazione ha coinvolto tutti i cittadini aventi diritto al voto nel territorio comunale. La commissione elettorale ha raccolto i dati e sta procedendo alla verifica delle schede. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

Vignola (Modena), 25 maggio 2026 – Nella giornata di ieri e fino alle 15 di oggi gli elettori di Vignola si sono pronunciati per scegliere il nuovo sindaco. Per conoscere il nome del vincitore o di chi si sfiderà al ballottaggio (7-8 giugno 2026) occorre attendere lo spoglio delle schede elettorali che sta avvenendo in queste ore e che seguiamo aggiornando questo articolo. Complessivamente, sono 17 i seggi nei quali si è votato. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnapoliticarisultati-elezioni-comunali-sindaci-diretta-g62q8is2 Elezioni in diretta del nuovo sindaco di Vignola. Vignola, in 4 si sfidano per la corsa a sindaco. In questa tornata elettorale sono 4 i candidati che si stanno sfidando per diventare (o tornare) primo cittadino di Vignola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Vignola 2026, per la carica di sindaco è una corsa a 4: i risultati in diretta

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