Elezioni amministrative a Fondi | corsa a cinque per la carica di sindaco 13 le liste

A Fondi si preparano le elezioni amministrative con cinque candidati alla carica di sindaco e un totale di tredici liste in competizione. Circa 300 candidati si sfidano per ottenere un seggio nel Consiglio comunale. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa, mentre gli elettori si apprestano a votare nelle prossime settimane.

Cinque candidati alla carica di sindaco, 13 liste e in circa 300 in corsa per un posto in Consiglio comunale. Sono i numeri che arrivano da Fondi dove nel fine settimana si è conclusa la fase della consegna delle liste in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Gli elettori di una.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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