Elezioni Venezia Boldrin | Se appoggiati avremmo ottenuto il 10 per cento

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle elezioni a Venezia, il candidato di Ora dichiara che, con il supporto ricevuto, avrebbe ottenuto circa il 10 per cento dei voti. La lista si posiziona come terza forza, superando Forza Italia e il Movimento 5 Stelle, e sottolinea di essere l’unica a superare la soglia del 3 per cento senza alleanze con le due principali coalizioni. La campagna si chiude con l’affermazione che Venezia dimostra l’esistenza di un’alternativa politica.

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«Siamo la terza forza, davanti a Forza Italia e Cinque Stelle, gli unici non appiattiti sulle due coalizioni ad andare oltre la soglia del 3 per cento: Venezia sta dimostrando che l’alternativa ai due pollai esiste ed è Ora!». È il commento di Michele Boldrin, candidato sindaco di Ora!, durante. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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