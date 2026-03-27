Un nuovo candidato si presenta alle elezioni comunali di Venezia 2026. Si tratta di Michele Boldrin, economista e docente universitario negli Stati Uniti, nato nel 1956 e laureato a Venezia. Dopo diverse settimane di assemblee e trattative, Boldrin ha deciso di ufficializzare la propria candidatura, confermando così la sua intenzione di partecipare alla competizione elettorale.

Il docente universitario, segretario nazionale di "Ora", ha sciolto le riserve in una conferenza nel centro di Mestre. Guiderà una coalizione autonoma di area centrista, focalizzata su innovazione e terziario avanzato C'è un nuovo candidato sindaco nel panorama politico delle elezioni comunali di Venezia 2026. Michele Boldrin, economista e docente universitario negli Stati Uniti (ma originario del veneziano, e laureatosi a Venezia), classe 1956, ha sciolto le riserve dopo settimane di assemblee e trattative e ha annunciato la candidatura sostenuto dal suo partito, “Ora!”, nato come associazione nel 2024 e diventato partito nel 2025. L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza pubblica nella sala M9 Meet, nel pieno centro di Mestre, davanti a più di un centinaio di persone che gremivano la stanza, molti in piedi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - C'è un nuovo candidato sindaco per Venezia: è l'economista Michele Boldrin

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