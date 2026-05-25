Elezioni Reggio Calabria 2026 i risultati definitivi | vince Cannizzaro trionfo del centrodestra
Francesco Cannizzaro ha ottenuto quasi il 70% dei voti alle elezioni comunali di Reggio Calabria, risultando così vincitore. Il risultato definitivo conferma il successo del candidato sostenuto dal centrodestra.
Il risultato definitivo alle elezioni comunali di Reggio Calabria non lascia dubbi. Vince Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, con quasi il 70% dei voti. Niente da fare per Domenico Battaglia, sindaco uscente del centrosinistra, sconfitto con il 22%. L'affluenza si è fermata al 65%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pubblicati i risultati definitivi del referendum sulla giustizia
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