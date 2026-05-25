Elezioni Reggio Calabria 2026 i risultati definitivi | vince Cannizzaro trionfo del centrodestra

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Cannizzaro ha ottenuto quasi il 70% dei voti alle elezioni comunali di Reggio Calabria, risultando così vincitore. Il risultato definitivo conferma il successo del candidato sostenuto dal centrodestra.

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Il risultato definitivo alle elezioni comunali di Reggio Calabria non lascia dubbi. Vince Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, con quasi il 70% dei voti. Niente da fare per Domenico Battaglia, sindaco uscente del centrosinistra, sconfitto con il 22%. L'affluenza si è fermata al 65%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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