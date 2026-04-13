Elezioni in Ungheria 2026 vince Péter Magyar con oltre il 53% su Viktor Orbán | i risultati definitivi

Alle elezioni parlamentari in Ungheria del 2026, Péter Magyar ha ottenuto la vittoria con oltre il 53% dei voti, superando Viktor Orbán, che si è fermato circa al 38%. I risultati ufficiali hanno confermato la sua affermazione come nuovo leader del paese, con una maggioranza consistente nel parlamento. Le urne si sono chiuse da poco tempo e le schede sono state già scrutinata completamente.