Elezioni in Ungheria 2026 vince Péter Magyar con oltre il 53% su Viktor Orbán | i risultati definitivi
Alle elezioni parlamentari in Ungheria del 2026, Péter Magyar ha ottenuto la vittoria con oltre il 53% dei voti, superando Viktor Orbán, che si è fermato circa al 38%. I risultati ufficiali hanno confermato la sua affermazione come nuovo leader del paese, con una maggioranza consistente nel parlamento. Le urne si sono chiuse da poco tempo e le schede sono state già scrutinata completamente.
Péter Magyar vince le elezioni parlamentari in Ungheria 2026 con oltre il 53% dei consensi, superando Viktor Orbán fermo intorno al 38%. Il suo partito Tisza conquista la maggioranza dei seggi e segna la fine dei 16 anni di governo dell'attuale premier.🔗 Leggi su Fanpage.it
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