Elezioni Ussita Bernardini al quarto mandato
Nelle elezioni di Ussita, la sindaca uscente Silvia Bernardini ha ottenuto il quarto mandato. La comunità ha scelto di confermare la sua guida politica alle urne. I risultati ufficiali indicano che Bernardini è stata riconfermata con la maggioranza dei voti. La consultazione si è svolta il 25 maggio 2026. La vittoria ha portato alla continuità amministrativa nel comune. Nessun dettaglio sui numeri di voti o sulla partecipazione elettorale è stato comunicato.
Ussita, 25 maggio 2026 - La comunità di Ussita ha confermato la propria fiducia nella sindaca uscente Silvia Bernardini. Giunta al suo quarto mandato. Nonostante fosse l’unica candidata in corsa, la partecipazione dei cittadini è stata significativa: i votanti sono stati 193 (67,72%) su 285 elettori, schede nulle 5, schede bianche 3. I voti per la candidata sindaco Silvia Bernardini di Progetto Ussita: 185. Il nuovo Consiglio comunale sarà composto da: Sante Basilli 36 preferenze, Marco Bernardini 7, Paolo Del Brutto 16, Bernardino Di Antonio 12, Monika Lopusanova 10, Martina Mitillo 10, Roberto Napoleone 19, Alessio Piccioni 18, Valerio Roselli 14, Lucia Temperi 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Esclusa la lista di Marronaro, a Ussita Bernardini corre da sola
Elezioni FIFA, Gianni Infantino punta al quarto mandato: la corsa alla presidenza fino al 2031 entra nel vivoLe elezioni per la presidenza della FIFA si avvicinano e il presidente in carica ha annunciato la volontà di candidarsi per un quarto mandato, fino...
Temi più discussi: Elezioni comunali Ussita 2026: risultati; Elezioni, la parola passa ai cittadini. Cinque Comuni scelgono il sindaco. Al voto solo il 43% dei maceratesi; Elezioni comunali, l’affluenza resta bassa: alle 19 alle urne il 31,91%; Fine della campagna elettorale: da mezzanotte stop alla propaganda, serve responsabilità anche sui social.
USSITA - Era stata presentata in ritardo e non rispettava la quota di genere. Alle elezioni ci sarà una sola candidata facebook
Elezioni Ussita, Bernardini al quarto mandatoUssita, 25 maggio 2026 - La comunità di Ussita ha confermato la propria fiducia nella sindaca uscente Silvia Bernardini. Giunta al suo quarto mandato. Nonostante fosse l’unica candidata in corsa, la p ... ilrestodelcarlino.it
Elezioni comunali 2026: risultati di Montecassiano, Muccia, Petriolo e Ussita in direttaSono quattro i Comuni del Maceratese chiamati al voto: essendo tutti al di sotto dei 15mila abitanti, c’è un unico turno, senza ballottaggio ... msn.com