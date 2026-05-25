elezioni ussita bernardini al quarto mandato

Notizia in breve

Nelle elezioni di Ussita, la sindaca uscente Silvia Bernardini ha ottenuto il quarto mandato. La comunità ha scelto di confermare la sua guida politica alle urne. I risultati ufficiali indicano che Bernardini è stata riconfermata con la maggioranza dei voti. La consultazione si è svolta il 25 maggio 2026. La vittoria ha portato alla continuità amministrativa nel comune. Nessun dettaglio sui numeri di voti o sulla partecipazione elettorale è stato comunicato.