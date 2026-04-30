È stata ricusata dalla commissione elettorale la lista di Giovanni Marronaro "Ussita 2018-2026. insieme per la ricostruzione e il futuro". Alla base del provvedimento ci sarebbero diverse motivazioni, come il ritardo nella consegna della lista, la mancanza di alcuni documenti (tra cui l’accettazione di una candidatura) e l’assenza di quote rosa. Quindi la sindaca uscente Silvia Bernardini correrà da sola alle imminenti amministrative. La sua lista è stata l’unica ad essere ammessa. In caso di esclusione di una lista elettorale, i delegati hanno solitamente tre giorni di tempo dalla notifica per presentare ricorso. La scadenza di questo termine era ieri, ma Marronaro non avrebbe presentato il ricorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esclusa la lista di Marronaro, a Ussita Bernardini corre da sola

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