Elezioni Torriglia 2026 risultati e affluenza definitiva in tempo reale

Torriglia sta votando per le elezioni comunali del 2026. La gara elettorale vede in campo il sindaco uscente, che punta al quarto mandato, e un'opponente con una lista che propone un collegamento tra tradizione e futuro. L’affluenza definitiva e i risultati sono stati comunicati in tempo reale, offrendo un quadro preciso delle preferenze dei cittadini in questa tornata elettorale.

Torriglia va al voto, in queste ore, per scegliere il nuovo sindaco. La sfida è tra Maurizio Beltrami, sindaco uscente che cerca la conferma per il quarto mandato con la lista “Torriglia 2026 insieme per il futuro”, e Daniela Segale di "Torriglia tradizione e futuro".Gli aventi diritto possono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni Cogoleto 2026: risultati e affluenza definitiva in tempo reale

Leggi anche: Elezioni Zoagli 2026: risultati e affluenza definitiva in tempo reale

Temi più discussi: Elezioni comunali Torriglia 2026: risultati; Elezioni comunali 2026: la diretta, affluenza, risultati; Elezioni comunali 2026, l'affluenza delle 19: in calo quasi ovunque; Elezioni amministrative, la diretta: i Comuni al voto oggi e lunedì, affluenza e candidati.

Elezioni a Torriglia: Beltrami punta al quarto mandato, Segale guida l’alternativaElezioni Torriglia 2026: sfida tra Maurizio Beltrami e Daniela Segale il 24 e 25 maggio. Ecco i programmi completi e i candidati sindaco. ligurianotizie.it

Hai salvato un nuovo articoloI risultati nella città di Torriglia alle elezioni comunali 2026 su Corriere.it. Rimani aggiornato su voti, affluenza e percentuali ... corriere.it