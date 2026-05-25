Elezioni Torriglia 2026 | Beltrami a valanga si conferma sindaco per la quarta volta

Maurizio Beltrami ha ottenuto il 67,57% dei voti alle elezioni comunali di Torriglia, con 796 preferenze. Con questa percentuale, si è confermato sindaco per la quarta volta. La lista ‘Insieme per il Futuro’ ha sostenuto la sua candidatura. Le schede valide sono state circa 1.180. La partecipazione elettorale non è stata resa nota.

A Torriglia Maurizio Beltrami si conferma sindaco per la quarta volta conquistando il 67,57% dei voti con la lista ‘Insieme per il Futuro’, in termini numerici parliamo di 796 preferenze. Molto staccata la sfidante, Daniela Segale (Torriglia Tradizione e Futuro): 382 voti e una percentuale pari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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