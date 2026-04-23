Da Santa Marinella ad Ardea spiagge accessibili sul litorale | passerelle sedie job e servizi

Nel pomeriggio di oggi, lungo il litorale tra Santa Marinella e Ardea, sono state inaugurate nuove strutture per garantire l’accesso alle spiagge a persone con disabilità. Sono state installate passerelle, sedie job e altri servizi pensati per facilitare il divertimento e il relax di tutti. Nel frattempo, in un evento presso una stazione di Firenze, un rappresentante regionale ha presentato iniziative e progetti dedicati all’inclusione nel settore turistico.

Fiumicino, 23 aprile 2026 – La Regione Lazio protagonista all’evento “ Italia Insieme, Turismo Accessibile e Territorio “, organizzato dal Ministero per la Disabilità presso la Stazione Leopolda, portando la propria esperienza e il contributo concreto sul tema dell’inclusione nel turismo. Al centro dell’intervento della Regione, presente con un proprio stand informativo, ci sarà il progetto “Accessibility on the Seaside – AcOnSea”, promosso con un finanziamento complessivo di 2,2 milioni di euro, di cui 2 milioni di fondi statali e 200mila regionali, destinato a rendere il litorale laziale sempre più accessibile alle persone con disabilità. “Consideriamo il turismo accessibile una priorità strategica per costruire un’offerta moderna, inclusiva e di qualità nel Lazio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella: treni bloccati, traffico in tiltUn crollo ha interrotto la linea ferroviaria tra Santa Severa e Civitavecchia: diversi i treni interrotti e deviati. Bilancio partecipato a Riposto, approvati due progetti per l'acquisto di sedie "job" e sterilizzazioni felineNelle scorse settimane si è conclusa la fase di voto del Bilancio Partecipato 2025 del Comune di Riposto, strumento di democrazia diretta che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lazio, la classifica delle migliori località di mare per qualità dell'acqua: da Sabaudia a Santa Marinella: i dati di Arpa; Riparte la Perla del Tirreno: ecco le linee guida per la gestione 2026; Santa Marinella, il candidato sindaco Minghella presenta i candidati delle sue liste; Santa Marinella - Il Pd chiama i giovani alla sfida della competenza, al via la III scuola di formazione politica. Santa Marinella – Futuro e ambiente: Italia Nostra interroga i candidati sindacoSANTA MARINELLA - Quale sarà il volto di Santa Marinella e Santa Severa nei prossimi anni? Il Comune è pronto a passare ad una programmazione urbanistica e p ... etrurianews.it Etruria Meridionale, Gasparri: Sinergia con Regione e Governo fondamentale per il futuro di Santa MarinellaNewTuscia – SANTA NARINELLA – Investire su un territorio a volte non basta. Ci vuole programmazione e soprattutto ci vogliono le idee. L’attuazione, attraverso il finanziamento pluriennale, della le ... newtuscia.it Abbiamo trovato la Diego Armando Maradona della politica italiana. È Maria Rosaria Rossi, fedelissima di Silvio Berlusconi, volto di “Meno male che Silvio c'è”, già senatrice della Repubblica, ora candidata sindaco di Santa Marinella - facebook.com facebook DOPO IL SINDACO MANDRILLONE,LA PROCACE EX BADANTE DEL CAV:SANTA MARINELLA E'HOT! x.com