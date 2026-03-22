Referendum sulla giustizia | l’affluenza a Roma e sul litorale laziale Comune per Comune

Il referendum sulla giustizia si svolge in tutta Italia e coinvolge anche Roma e il litorale laziale. A mezzogiorno, le percentuali di affluenza variano tra l’11,50% e il 18,13% nei diversi comuni della zona. I dati sono ancora in aggiornamento e rappresentano un quadro parziale dell’affluenza a metà giornata.

Roma, 22 marzo 2026 – Nel litorale laziale il quadro appare articolato, con percentuali che oscillano tra l’11,50% e il 18,13%. In provincia di Roma, ad Anzio l’affluenza alle 12 è del 14,78% su 38 sezioni su 38, mentre ad Ardea si attesta al 13,84% su 30 sezioni su 30. A Cerveteri ha votato il 16,65% su 28 sezioni su 28, mentre a Civitavecchia il dato sale al 16,09% su 53 sezioni su 53. A Fiumicino, comune particolarmente osservato sul fronte del litorale romano, la partecipazione si ferma al 14,62% su 59 sezioni su 59. A Ladispoli si registra invece il 17,57% su 26 sezioni su 26, mentre a Nettuno il dato è del 14,58% su 35 sezioni su 35. A Pomezia ha votato il 15,31% su 52 sezioni su 52, mentre a Santa Marinella il dato raggiunge il 17,16% su 15 sezioni su 15. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Da Pomezia a Minturno, il litorale laziale si mobilita per il referendum sulla giustiziaRoma, 20 febbraio 2026 – Sul litorale laziale la campagna per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia entra nel vivo. Referendum sulla giustizia, c’è chi dice no: l’Anpi si mobilita sul litoraleIncontro pubblico nell’Aula consiliare di Cerveteri, promosso dall’Anpi di Ladispoli. Una raccolta di contenuti su Referendum sulla giustizia l'affluenza... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, voci a confronto sulla posta in gioco; Le ragioni tecniche del NO al referendum; Referendum costituzionale sulla giustizia: l’appello di Confesercenti Modena; Referendum sulla giustizia: quando si vota, cosa dice il quesito. Alle 12 l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è stata di quasi il 15 per centoAlle 12 di domenica ha votato al referendum per la riforma della giustizia quasi il 15 per cento degli aventi diritto: manca ancora il conteggio delle ultime sezioni, e per ora è intorno al 14,9 per c ... ilpost.it Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 12 ha votato quasi il 15% degli italianiAGI - Seggi aperti in tutta Italia per il referendum sulla Giustizia. Alle 12 l'affluenza si attesta al 14,76%. Esaminate 45.416 sezioni su 61.533. Il dato, pubblicato sul sito Eligendo del Viminale, ... msn.com In Puglia affluenza al 12,11% alle 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia facebook Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com