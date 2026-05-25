Elezioni stravinte | gli auguri della famiglia di Forza Italia al sindaco Cannizzaro

Forza Italia annuncia con un messaggio sui social che Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. La comunicazione arriva dopo i risultati delle elezioni, che vedono il candidato del centrodestra vincitore. La famiglia del partito esprime congratulazioni per la vittoria ottenuta. La proclamazione ufficiale è ancora da confermare, ma la vittoria appare netta secondo i dati disponibili.

Esulta Forza Italia dai social: “Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia in Calabria, è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Elezioni stravinte grazie ai cittadini che hanno scelto il buongoverno del centro-destra. Siamo certi che Ciccio farà un ottimo lavoro anche come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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