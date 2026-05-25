Buon lavoro Sindaco! gli auguri di Occhiuto a Cannizzaro sui social

Il nuovo sindaco di Reggio Calabria ha ricevuto un messaggio di auguri sui social da parte di un esponente politico. In un post, viene scritto: “Buon lavoro, Sindaco!” e si fa riferimento all’avvio di un nuovo percorso per la città. La comunicazione si conclude con un commento che indica l’inizio di un nuovo capitolo per Reggio Calabria, senza ulteriori dettagli sui piani o le iniziative future.

“Francesco Cannizzaro, nuovo Sindaco di Reggio Calabria! Abbiamo già iniziato a costruire un’altra Reggio. Da oggi, ancora di più. Una vittoria straordinaria”. Gli auguri postati sui social da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Buon onomastico Emma, immagini di auguri da condividere sui socialOggi, 19 aprile, si celebra Santa Emma di Lesum o di Sassonia, una figura religiosa ricordata in questa data.

Buon onomastico Mattia, immagini di auguri da condividere sui socialOggi, 14 maggio, si celebra la festa di San Mattia, uno dei 70 discepoli di Gesù secondo il libro degli Atti degli Apostoli.

Temi più discussi: Due ministri per spingere Parcaroli. Lollobrigida: Fatto un buon lavoro; Acciaierie Valbruna, il plauso del sindaco Possamai alla scelta della Provincia di Bolzano: Un primo passo importante per tutelare lavoro e futuro dell’azienda; Cangi in giunta. C’è l’annuncio del sindaco; Stefano Marvaldi eletto sindaco del consiglio comunale dei ragazzi di Imperia.

Matteo Buso è il nuovo sindaco di Ponte di Piave: Sarò il sindaco di tuttiMatteo Buso eletto sindaco di Ponte di Piave con ViviPonte: Grazie per la fiducia, lavoreremo per tutta la comunità. nordest24.it

Buon sabato a tutti! Una splendida giornata sul territorio, insieme al sindaco Marco Ferrari, a tanti amministratori locali e alle associazioni combattentistiche d’arma. Clicca qui: facebook.com/share/r/1CvQxW… x.com

Elezioni Comunali Marcianise, i risultati in diretta. Graziano: Maria Luigia Iodice nuovo sindacoElezioni Comunali Marcianise, Maria Luigia Iodice è il nuovo sindaco è quanot dichiara il commissario Graziano. Buon lavoro a Maria Luigia Iodice, nuovo sindaco di Marcianise. È la prima donna ... ilmattino.it