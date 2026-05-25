Elezioni | spoglio in corso anche negli altri 8 Comuni a Siculiana e Casteltermini si profila la riconferma degli uscenti Zambito e Nicastro

Notizia in breve

Lo spoglio delle schede elettorali è in corso in otto comuni della provincia, tra cui Casteltermini e Siculiana. In questi due centri si prevede la conferma degli attuali sindaci. La stessa operazione si sta svolgendo anche negli altri sei municipi: Cammarata, Ribera, Camastra, Sambuca di Sicilia e Raffadali. Nessuna variazione è ancora stata comunicata sui risultati ufficiali.