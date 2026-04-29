Elezioni a Casteltermini ecco la lista dei candidati al Consiglio dell' uscente Gioacchino Nicastro

A Casteltermini sono state depositate le liste dei candidati alle prossime elezioni comunali. Tra queste, figura anche quella del sindaco uscente, che ora è al vaglio della commissione elettorale. La presentazione delle liste è avvenuta recentemente e si attende ancora l’approvazione ufficiale. La campagna elettorale si prepara ad entrare nel vivo, con i vari schieramenti che si stanno consolidando.

Depositata - ed è ancora in fase di vaglio da parte dell'apposita commissione - anche la lista elettorale del sindaco uscente di Casteltermini Gioacchino Nicastro. L'elenco degli aspiranti consiglieri, che supportano la corsa al secondo mandato dell'attuale primo cittadino, si chiama “Uniti per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Elezioni, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale dell'uscente sindaco di Siculiana Peppe ZambitoAnche l'uscente Peppe Zambito, in corsa per il suo secondo mandato elettorale, ha depositato in Comune la sua candidatura e la lista civica -... Elezioni a Casteltermini, ecco la lista dei candidati al Consiglio che sostengono Pasquale MancusoPrende forma la squadra dell’Officina di Impegno Civico guidata dal candidato sindaco di Casteltermini Pasquale Mancuso, che ha ufficializzato - e lo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni a Casteltermini, ecco la lista dei candidati al Consiglio che sostengono Pasquale Mancuso; Elezioni a Casteltermini, i candidati consiglieri comunali a sostegno di Pasquale Mancuso; Cammarata, anche l'uscente Giuseppe Mangiapane ha presentato la lista: ecco chi sono i candidati al Consiglio; Il futuro è adesso: i progetti di Costantino Ripepe per Casteltermini. Elezioni a Casteltermini, i candidati consiglieri comunali a sostegno di Pasquale MancusoIl candidato sindaco di Casteltermini, Pasquale Mancuso, ha depositato la lista elettorale a suo sostegno: ecco chi sono ... grandangoloagrigento.it Elezioni a Casteltermini, ecco la lista dei candidati al Consiglio che sostengono Costantino RipepeDodici i nominativi di coloro che aspirano a far parte dell'Assise cittadina. A sostenere il candidato è un gruppo civico all'interno del quale convergono Mpa, Lega, Movimento 5 Stelle, Dc, Gruppo ind ... agrigentonotizie.it