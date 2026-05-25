Elezioni sindaco Sesto Fiorentino | chi ha vinto spoglio in diretta

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23:00 si sono chiusi i seggi e sono iniziati gli scrutini delle elezioni comunali a Sesto Fiorentino. I primi risultati indicano una vittoria del candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra con il 52% delle preferenze, mentre il sfidante di centrosinistra ottiene il 48%. Lo spoglio in diretta sta proseguendo con l’aggiornamento delle schede. Non sono ancora stati comunicati dati ufficiali definitivi.

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Sesto Fiorentino (Firenze), 25 maggio 2026 – Chiusi i seggi, è il momento dello spoglio elettorale. A Sesto Fiorentino in cinque si sono sfidati per la corsa alla poltrona di sindaco: Damiano Sforzi (Per Sesto, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle); Beatrice Corsi (Ecolò e Sesto CollettivA), Stefania Papa (Fratelli d’Italia, Forza Italia-UDC, Di più per Sesto); Daniele Brunori (lista civica Via Nova) e Alessandro Martini (Sesto Riformista). Ecco chi ha vinto le elezioni amministrative 2026 e chi è dunque il nuovo sindaco di Sesto Fiorentino: . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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