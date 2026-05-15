Elezioni Sesto Fiorentino il confronto de La Nazione tra i 5 candidati sindaco Ginori tramvia e commercio | temi e risposte

A Sesto Fiorentino si sono appena concluse le elezioni comunali con un confronto tra cinque candidati sindaco, organizzato da una testata giornalistica locale presso il Cinema Grotta, che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone. Durante l’evento sono stati affrontati cinque temi principali, con domande specifiche rivolte ai candidati. Tra gli argomenti discussi si sono trovati questioni legate al progetto della tramvia, alle politiche per il commercio e alle questioni legate alla gestione del patrimonio Ginori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sesto Fiorentino, 15 maggio 2026 – Cinque temi. Cinque domande. Cinque candidati. Al confronto elettorale di Sesto Fiorentino, organizzato da La Nazione al Cinema Grotta nella sala da oltre 500 persone riempita ancor prima di iniziare. La conferma di una mobilitazione cittadina che si è vista nei numeri anche all’ultimo appuntamento elettorale, quello delle Regionali. I protagonisti arrivano puntuali. Damiano Sforzi, il nome di un centrosinistra che con difficoltà ha trovato la quadra; Beatrice Corsi, volto di una sinistra delusa dal Pd; Alessandro Martini, voce dei riformisti rimasti fuori dalla ’tenda’ regionale; Daniele Brunori, ex leghista e ora civico convinto; e Stefania Papa del centrodestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni Sesto Fiorentino, il confronto de La Nazione tra i 5 candidati sindaco. Ginori, tramvia e commercio: temi e risposte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Comunali a Sesto Fiorentino: candidati, alleanze (dentro e fuori il campo largo) Sullo stesso argomento Leggi anche: Avellino, il commercio tra crisi e prospettive: confronto pubblico tra i candidati sindaco con Confesercenti Leggi anche: Le priorità di Sesto Riformista. Aeroporto, tramvia e museo Ginori Alle elezioni amministrative del 24-25 maggio a Sesto Fiorentino si vota così: Sesto Collettiva per Beatrice Corsi sindaca! Come hanno scritto i promotori della lista, noi siamo la scelta radicale di cui la città ha bisogno. Radicale nel senso più profondo: andare x.com Elezioni a Sesto Fiorentino, venerdì il confronto tra candidati. Invia le tue proposteLa corsa alle amministrative è entrata ormai nel vivo: il 24 e il 25 maggio si vota per il sindaco. Ma prima gli aspiranti si sfideranno a suon di proposte per il territorio, sul palco del cinema Grot ... lanazione.it Elezioni a Sesto Fiorentino, i 5 candidati sindaco a confronto sul futuro dell’economia localeChe cosa faranno concretamente per le piccole e medie imprese? Come intendono rilanciare le aree industriali? Quali risposte hanno su infrastrutture e viabilità? Sono le domande alle quali partecipera ... 055firenze.it