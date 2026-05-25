Elezioni Senigallia l' esultanza del centrodestra alla notizia della rielezione di Massimo Olivetti
Durante le elezioni amministrative a Senigallia, il centrodestra ha festeggiato la vittoria e la rielezione del sindaco in carica. Un video mostra i membri del centrodestra che esultano per il risultato elettorale e l’ingresso del neo rieletto sindaco nella sala consiliare. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui risultati ufficiali delle urne.
Nel video l'esultanza del centrodestra per aver vinto le elezioni amministrative di Senigallia e l'ingresso in sala consiliare del neo rieletto sindaco Massimo Olivetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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