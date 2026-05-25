Elezioni Senigallia i pareri di Daniele Silvetti e Antonio Mastrovincenzo sull' affluenza e non solo
Durante una trasmissione su èTv Marche, il sindaco di Ancona ha commentato l’affluenza alle urne, definendola “sufficiente” rispetto alle precedenti consultazioni. Il consigliere regionale del Pd ha invece sottolineato come i dati di affluenza siano in linea con le aspettative, senza fornire ulteriori dettagli sui risultati elettorali o sui possibili effetti sulla composizione del nuovo consiglio comunale.
Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo sono intervenuti poco fa su èTv Marche.«Mi sembra evidente - ha dichiarato il primo cittadino dorico - che a Senigallia sarà un confronto all'ultimo voto. Anche suggestivo. L'affluenza? Oltre a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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