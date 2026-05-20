Daniele Silvetti e Daniele Carnevali presentano alla dirigenza di Conerobus le istanze dei sindacati
Questa mattina, presso la sede di Conerobus situata in via della Ferrovia, si è tenuto un incontro tra rappresentanti dell’amministrazione comunale, i dirigenti dell’azienda di trasporto pubblico locale e altri soggetti coinvolti. Durante la riunione, sono state presentate alla dirigenza le istanze avanzate dai sindacati, rappresentate da due figure specifiche. L’incontro ha coinvolto vari partecipanti e si è concentrato sulle questioni concernenti l’attività aziendale e le richieste dei sindacati.
ANCONA – Si è svolto questa mattina, mercoledì 20 maggio, nella sede di Conerobus di via della Ferrovia, un incontro tra l’Amministrazione comunale, i dirigenti dell’azienda di Trasporto pubblico locale e non solo. Erano infatti presenti il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il presidente della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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