Daniele Silvetti e Daniele Carnevali presentano alla dirigenza di Conerobus le istanze dei sindacati

Questa mattina, presso la sede di Conerobus situata in via della Ferrovia, si è tenuto un incontro tra rappresentanti dell’amministrazione comunale, i dirigenti dell’azienda di trasporto pubblico locale e altri soggetti coinvolti. Durante la riunione, sono state presentate alla dirigenza le istanze avanzate dai sindacati, rappresentate da due figure specifiche. L’incontro ha coinvolto vari partecipanti e si è concentrato sulle questioni concernenti l’attività aziendale e le richieste dei sindacati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui