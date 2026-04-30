A Palazzo San Carlo, sede del Comune, sono intervenuti i carabinieri a seguito di un episodio di violenza tra alcuni presenti. Durante l’incidente, sono stati coinvolti due individui, Marchiaro e Galasso, che sono stati aggrediti. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle cause del confronto o eventuali conseguenze.

? Cosa sapere I carabinieri intervengono a Palazzo San Carlo dopo l'aggressione a Marchiaro e Galasso.. L'episodio avviene dopo l'insediamento della triade commissariale per infiltrazioni camorristiche a Pagani.. I carabinieri sono intervenuti ieri mattina negli uffici di Palazzo San Carlo a Pagani per sedare un violento alterco tra dipendenti, avvenuto a ridosso dell’insediamento della triade commissariale nominata dal prefetto di Salerno. Il clima all’interno del municipio è diventato elettrico poche ore dopo l’avvio operativo dei tre funzionari incaricati di gestire la città. La tensione ha travolto gli uffici amministrativi quando un dipendente dell’ufficio Tecnico ha aggredito verbalmente due figure chiave dell’amministrazione: la segretaria generale Luisa Marchiaro e la responsabile dell’Avvocatura municipale Virginia Galasso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pagani, caos in Comune: carabinieri intervengono dopo lo scontro

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