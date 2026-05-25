Durante lo scrutinio in alcuni seggi, i Carabinieri sono intervenuti per chiarire sospetti di irregolarità. Sono stati trovati voti non conformi e schede sospette, che hanno provocato tensioni tra gli elettori e gli scrutatori. La presenza delle forze dell’ordine ha portato a un momento di confusione, con persone che si sono radunate intorno ai verbali e hanno chiesto spiegazioni. La situazione si è calmata con l’arrivo delle autorità.

C’è un momento, nelle giornate di voto, in cui il brusio normale si trasforma in sussurri nervosi. Sguardi che si incrociano, frasi spezzate, qualcuno che alza la voce e altri che chiedono di “stare calmi”. A Mugnano di Napoli, durante le amministrative, quell’attimo sarebbe scattato davanti a un seggio. E da lì, in pochi minuti, tutto è precipitato. Non parliamo di una semplice discussione tra elettori in fila. Secondo quanto trapelato, l’agitazione sarebbe nata per presunte anomalie durante le operazioni di voto, con rappresentanti di lista e presenti sempre più convinti che qualcosa non tornasse. Finché è stato chiesto un intervento ufficiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Elezioni, scoperti dei brogli: intervengono i Carabinieri, caos ai seggi

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