Elezioni Santo Stefano d' Aveto 2026 | stravince Mattia Crucioli

Mattia Crucioli è stato eletto nuovo sindaco di Santo Stefano d'Aveto, vincendo con ampio margine. L’ex consigliere comunale di Genova, che ha già ricoperto il ruolo di vicesindaco reggente dopo la morte del precedente sindaco, ha ottenuto il supporto degli elettori alle urne. La vittoria si è consolidata durante le elezioni del 2026, confermando la sua posizione di leadership nel Comune.

È Mattia Crucioli il nuovo sindaco di Santo Stefano d'Aveto. L'ex consigliere comunale di Genova ha ricoperto il ruolo di vicesindaco reggente dopo la scomparsa del primo cittadino Roberto Pareti, e ora gli elettori lo hanno premiato. Crucioli ha vinto le elezioni con il 62,06%, conquistando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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