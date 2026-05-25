Elezioni Santo Stefano d' Aveto 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale

Alle ore 23, l’affluenza alle urne nel comune di Santo Stefano d’Aveto si attesta al 72%, con circa 1.200 cittadini su 1.666 aventi diritto. Le schede consegnate sono state 1.200, di cui 1.180 sono state validamente espresse. La giornata elettorale si è conclusa senza problemi. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore, dopo lo scrutinio delle schede.

Santo Stefano d'Aveto torna al voto, dopo la scomparsa di Roberto Pareti, per scegliere il nuovo sindaco. Due i candidati alla carica di primo cittadino: Mattia Crucioli, facente funzioni che ora si ricandida con la lista “Meghi-Progetto Val d'Aveto”, e Giancarla Armerini alla guida della lista. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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