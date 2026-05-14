Elezioni Santo Stefano d' Aveto 2026 corsa a due | Mattia Crucioli contro Giancarla Armerini

A Santo Stefano d'Aveto si terranno le elezioni amministrative nel 2026, con una competizione tra due candidati. La tornata elettorale si svolge in un contesto in cui circa dieci comuni del genovesato sono chiamati alle urne. La partita si presenta come una sfida tra Mattia Crucioli e Giancarla Armerini. La consultazione avviene a seguito della scomparsa del precedente sindaco, Roberto Pareti, che ha lasciato il posto vacante.

Si vota per le elezioni amministrative 2026 in una decina di comuni del genovesato. C'è anche Santo Stefano d'Aveto, che torna al voto dopo la scomparsa di Roberto Pareti. A raccoglierne l'eredità era stato Mattia Crucioli, facente funzioni che ora si candida a sindaco con la lista Meghi-Progetto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Elezioni comunali 2026, sono due i candidati in corsa a Bogogno

Schianto tra due mezzi pesanti e un'auto, E45 chiusa a Pieve Santo StefanoE 45 chiusa per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e una vettura, con tanto di carico sparso sulla carreggiata.

Temi più discussi: Santo Stefano in Aspromonte, tra opere, servizi e rilancio di Gambarie le elezioni diventano un referendum sul sindaco Malara · ilreggino.it; Elezioni comunali a Reggio Calabria, chi sono i candidati sindaco; Elezioni Amministrative 2026, quando si vota e in quali Comuni si elegge il sindaco; Elezioni amministrative, il 24 e il 25 maggio si vota in 18 comuni liguri.

Stefano Cavedagna (@s_cavedagna) / Posts / X x.com

VERSO LE ELEZIONI / Santo Stefano Belbo, Laura Capra accelera la campagna elettorale [VIDEO]L’attuale primo cittadino racconta in un’intervista le motivazioni sue e della lista che la appoggia. Invito Francesco Galluccio a un confronto pubblico diretto ... targatocn.it

VERSO LE ELEZIONI / Intervista a Luigi Genesio Icardi, candidato consigliere a Santo Stefano BelboL’ex sindaco ed ex assessore regionale alla Sanità, oggi consigliere a Palazzo Lascaris, parla delle divergenze sorte con la sindaca uscente Laura Capra e illustra le ragioni del suo sostegno al candi ... targatocn.it