Elezioni San Colombano Certenoli 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale

Alle ore 19, l’affluenza alle urne a San Colombano Certenoli ha raggiunto il 55%, con circa 3.200 votanti su 5.800 iscritti. I cittadini stanno scegliendo tra due candidati: uno sostenuto da una lista civica dedicata allo sviluppo locale e l’altro, sindaca uscente, che punta sulla continuità. Le operazioni di voto si concluderanno alle 23, con i risultati definitivi attesi nelle prime ore del mattino.

Sfida a due a San Colombano Certonoli, dove i cittadini stanno votando in queste ore. Gli aspiranti primi cittadini sono Claudio Solari della lista civica “Territorio e Sviluppo” e la sindaca uscente Carla Casella con la sua lista “Continuità e Futuro”.Gli aventi diritto possono votare fino a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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SAN COLOMBANO CERTENOLI la candidata siandaca Carla Casella si presenta

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