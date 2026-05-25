Elezioni San Colombano Certenoli 2026 | ribaltone sul filo di lana vince Claudio Solari

Claudio Solari ha vinto le elezioni a San Colombano Certenoli con 685 voti, superando di pochi voti la sindaca uscente, che ha ottenuto 641 preferenze. La differenza percentuale è del 3,32%, con il candidato vincente al 51,66% dei voti. La sfida si è conclusa con un risultato stretto, deciso all'ultimo voto. La vittoria è stata confermata dopo lo scrutinio finale, che ha decretato il nuovo sindaco.

Testa a testa e sfida all'ultimo voto a San Colombano Certonoli, alla fine esulta Claudio Solari ('Territorio e Sviluppo') che supera la sindaca uscente Carla Casella ('Continuità e Futuro') per una manciata di voti: 685 contro 641, in termini percentuali siamo al 51,66% contro il 48,34%. Hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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SAN COLOMBANO CERTENOLI il candidato sindaco Claudio Solari si presenta

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