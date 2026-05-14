Elezioni San Colombano Certenoli 2026 | Claudio Solari sfida la sindaca uscente Carla Casella

Le elezioni amministrative del 2026 a San Colombano Certenoli vedono la sfida tra il sindaco uscente e un nuovo candidato. La consultazione si svolgerà domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. La competizione si inserisce in un quadro più ampio di elezioni in circa dieci comuni del genovesato, tutti chiamati a rinnovare le amministrazioni locali.

Elezioni amministrative 2026 in una decina di comuni del genovesato, tra questi c'è San Colombano Certenoli, con i cittadini chiamati alle urne per eleggere il sindaco domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Trattandosi di comuni con popolazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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