Elezioni comunali lo spoglio delle schede elettorali | i risultati in tempo reale

Dopo la chiusura delle urne, nelle 23 sezioni di Pescara si è avviato lo spoglio delle schede elettorali. I cittadini hanno partecipato alle elezioni comunali e i risultati vengono aggiornati in tempo reale. Le operazioni di scrutinio sono in corso e le cifre aggiornate vengono trasmesse immediatamente. La giornata elettorale si svolge senza incidenti noti fino a questo momento.

Subito dopo la chiusura delle urne è iniziato nelle 23 sezioni di Pescara, nelle quali i cittadini sono stati richiamati a votare, lo spoglio delle schede elettorali.Quattro i candidati sindaco in corsa: l'uscente Carlo Masci per il centrodestra, Carlo Costantini sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari della lista Pettinari Sindaco e Gianluca Fusilli di Stati Uniti d'Europa. Gli elettori chiamati alle urne sono stati complessivamente 13.964 e a votare sono stati in 7.811 pari al 55,94% degli aventi diritto. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

