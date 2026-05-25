Elezioni Ronco Scrivia 2026 | vince Sergio Agosti

Vince Sergio Agosti ("Insieme per il paese") le elezioni a Ronco Scrivia, con il 54,86% dei voti. Per la sua lista, 8 seggi in consiglio comunale.La sua sfidante, Antonella Semino ("Uniti per cambiare"), si è fermata al 45,54%: per lei e la sua lista, quattro seggi in consiglio comunale.I dati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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