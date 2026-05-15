A Ronco Scrivia si avvicina il momento delle elezioni comunali con due candidati che si presentano per il ruolo di sindaco, sostenendo un progetto di rinnovamento. La campagna elettorale si concentra sui loro programmi e sulle proposte per il futuro della città. Il risultato delle urne avrà ripercussioni sui municipi vicini, considerando la posizione strategica di Ronco Scrivia e il suo ruolo nel panorama locale. La scelta degli elettori si svolgerà nei prossimi giorni, determinando la possibile nuova guida amministrativa.

? Punti chiave Chi sono i candidati che sostengono il progetto di rinnovamento?. Come influirà il voto di Ronco Scrivia sugli altri comuni limitrofi?. Quali programmi concreti propongono Agosti e Semino per il territorio?. Perché l'assenza del ballottaggio cambierà la strategia dei candidati?.? In Breve Voto 24 e 25 maggio senza ballottaggio per popolazione sotto i 15mila abitanti.. Agosti schiera Balbi, Cofani, Cosso e altri membri della lista Insieme per il paese.. Semino propone rinnovamento con la lista Uniti per cambiare e Giulia Sgotti.. Consultazioni coinvolgono anche Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, San Colombano, Santo Stefano, Vobbia, Torriglia e Zoagli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ronco Scrivia, sfida al voto: Agosti e Semino per il nuovo sindaco

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