Elezioni Ronco Scrivia 2026 Antonella Semino sfida Sergio Agosti

In questo mese, dieci comuni del territorio si preparano a votare per le elezioni comunali, con l’obiettivo di rinnovare i rispettivi consigli e individuare i nuovi sindaci. Tra le candidature, si segnalano due figure che si sfidano per la guida del comune, con una delle quali già nota nel panorama locale. Le urne saranno aperte per tutta la giornata e le preferenze dei cittadini determineranno le prossime amministrazioni comunali. Le consultazioni rappresentano un momento importante per il territorio.

Questo mese dieci comuni del territorio sono chiamati alle urne per rinnovare i propri consigli e scegliere la guida dei prossimi cinque anni. Si tratta di Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Vobbia, Torriglia e Zoagli.Si vota. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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