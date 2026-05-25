Elezioni Ronco Scrivia 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale
A Ronco Scrivia, in occasione delle elezioni comunali del 2026, sono in corsa due candidati sindaci. Il voto si svolge contemporaneamente ad altri nove comuni della stessa area metropolitana. L’affluenza definitiva e i risultati sono disponibili in tempo reale.
Due i candidati sindaci a Ronco Scrivia, comune al voto in queste ore insieme ad altri 9 centri della Città metropolitana di Genova. La sfida è tra Sergio Agosti ("Insieme per il paese") e Antonella Semino ("Uniti per cambiare").Gli aventi diritto possono votare fino a oggi, lunedì 25 maggio alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Il Comune di Ronco Scrivia informa la cittadinanza che sul sito istituzionale sono stati pubblicati i programmi elettorali e le liste dei candidati per le prossime elezioni comunali amministrative del 24 e 25 maggio 2026. La documentazione è consultabile nell’ap facebook
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