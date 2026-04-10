Elezioni provinciali Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a presidente di Aliberti FI

In vista delle elezioni provinciali, Fratelli d’Italia ha annunciato ufficialmente il supporto alla candidatura di Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati e consigliere provinciale di Forza Italia, per la presidenza della Provincia di Salerno. La decisione conferma l’alleanza tra i due partiti, che hanno scelto di sostenere lo stesso candidato per questa tornata elettorale. La candidatura di Aliberti è stata comunicata pubblicamente dal partito di estrema destra.

Fratelli d’Italia sceglie ancora una volta la strada dell’unità annunciando il sostegno alla candidatura del sindaco di Scafati e consigliere provinciale di Forza Italia Pasquale Aliberti alla Presidenza della Provincia di Salerno. L'annuncio “Fratelli d’Italia - dichiara in una nota il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni per il presidente della Provincia: verso la sfida Parente (Pd)-Aliberti (FI)Il centrosinistra potrebbe ufficializzare il nome già la settimana prossima, per il centrodestra previsti tempi più lunghi Il Pd, nel corso della... Pagani, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a sindaco di Nicola CampitielloIl deputato Imma Vietri: "Rappresenta una figura di comprovata esperienza, competenza e dedizione al servizio della comunità" Fratelli d’Italia... Temi più discussi: Il successo di Venti da Sud alla Provincia di Catanzaro; Elezioni a San Vito dei Normanni: Fratelli d'Italia punta sull'avvocato Viva; Fratelli (coltelli) d'Italia, le figuracce in Trentino Alto Adige: dagli addii in Provincia e a Riva, agli insulti ai musulmani, dalla citazione di Göbbels al salvataggio del Duce; Prato, destra divisa: l'ex di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno si candida a sindaco con una civica. Elezioni provinciali, Lega spaccata per il dopo Giordani: le due cordate per eleggere il successorePADOVA - In vista delle elezioni provinciali, si profilano due cordate per eleggere il successore di Sergio Giordani. Due cordate che rischiano, però, di spaccare tanto la Lega ... ilgazzettino.it Provinciali di Catanzaro, vince ancora il centrodestra: vola FdI. Ecco il nuovo Consiglio – NOMIBenissimo Fratelli d’Italia, che vince il derby interno nel centrodestra eleggendo 4 consiglieri. Il centrosinistra tiene ... corrieredellacalabria.it Elezioni provinciali a Salerno, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a presidente di Pasquale Aliberti Fratelli d’Italia sceglie ancora una volta la strada dell’unità annunciando il sostegno alla candidatura del sindaco di Scafati e consigliere provinciale di Forza - facebook.com facebook