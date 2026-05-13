Elezioni provinciali è ufficiale | la Lega correrà insieme a FdI FI e Udc

A circa un mese dalle elezioni provinciali, previste per domenica 14 giugno, i sindaci e i consiglieri dei 101 Comuni della provincia di Padova dovranno votare tra due liste principali. Da un lato ci sarà una coalizione di centrosinistra con alcuni amministratori civici, dall'altro una formazione formata da rappresentanti di partiti di centrodestra. La corsa elettorale vede coinvolti diversi schieramenti politici, pronti a presentare le proprie candidature.

Tra circa un mese, per essere precisi domenica 14 giugno, in occasione delle elezioni provinciali, i sindaci e i consiglieri dei 101 Comuni della provincia di Padova saranno chiamati a scegliere tra due liste: una composta dal centrosinistra e da alcuni amministratori civici e l'altra dal.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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