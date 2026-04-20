A Milano, la scelta del candidato sindaco ha generato tensioni all’interno del Centrodestra. Fratelli d’Italia spinge per sostenere un politico di riferimento, mentre Forza Italia valuta un’alleanza con i riformisti del Partito Democratico e di Italia Viva. La Lega, invece, si trova senza una direzione chiara e si scontra con gli altri alleati, creando una situazione complessa che coinvolge diverse fazioni e orientamenti politici.

Fratelli d’Italia contro la Lega, ma anche contro Forza Italia. La Lega contro Forza Italia. Mezza Forza Italia contro l’altra metà, perché guarda a Italia Viva e alle componenti più a destra del Partito Democratico. È la complicatissima fotografia del Centrodestra milanese e lombardo. Un magma politico da mesi in ebollizione, che dall’esterno appare molte cose, tranne un’alleanza di governo. Eppure governano insieme Regione Lombardia. E vorrebbero governare – insieme, forse – anche il Comune di Milano. Ma è sul come (e con chi) arrivare a mettere le mani su palazzo Marino tra circa un anno che si sta logorando la maggioranza di governo. Inoltre, la storia insegna che ciò che accade a Milano, spesso preannuncia ciò che sta per accadere a Roma.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Milano, la scelta del candidato sindaco manda il Centrodestra in tilt. Fdi vuole il “politico” Lupi, Fi mira all’alleanza con riformisti Pd e Iv. E la Lega gira a vuoto

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