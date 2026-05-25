Con oltre un terzo dei seggi scrutinati, Giovanni Capecchi si avvicina alla vittoria al primo turno delle elezioni comunali di Pistoia, con il 55% dei voti. La coalizione di centrosinistra sostiene la sua candidatura, e lui ha espresso soddisfazione per il risultato, dichiarandosi onorato della fiducia ricevuta dai cittadini. La consultazione si sta concludendo e i dati ufficiali sono ancora in fase di aggiornamento.

Pistoia, 25 maggio 2026 – Giovanni Capecchi si appresta a diventare il nuovo sindaco di Pistoia. Il candidato della coalizione di centrosinistra viaggia spedito verso la vittoria al primo turno: con oltre un terzo dei seggi scrutinati, si attesta al 55% dei voti. Il fronte dem è dunque pronto al governo della città dopo i nove anni targati Tomasi. Battuta la sfidante Anna Maria Celesti, alla guida della coalizione di centrodestra, che si fermerebbe al 42,5%. Il 'terzo incomodo', Fabrizio Mancinelli, raccoglie intorno al 2,3%: troppo poco per entrare in consiglio comunale. Questo, ovviamente, in attesa del completamento dello scrutinio in tutte e cento le sezioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni Pistoia, Capecchi: “Un risultato straordinario, onorato della fiducia dei cittadini”

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