Il lusso sceglie Roma strappata a Milano la fiera ?Duco Italy? Onorato | Un risultato straordinario

A Roma si svolgerà quest’anno il Duco Travel Summit, una delle principali fiere internazionali dedicate al turismo di alta gamma, che in passato si teneva a Milano. Gli organizzatori hanno annunciato il trasferimento della manifestazione nella capitale, definendolo un risultato straordinario. La decisione ha suscitato commenti positivi, con l’attenzione rivolta alla scelta di ospitare l’evento nella città eterna.

Se lo merita, hanno pensato gli organizzatori del Duco Travel Summit, una delle più importanti fiere internazionali sul turismo di alta gamma. Roma è diventata “The place to be” per chi vuole, e si occupa, di lusso. E non solo perché è diventata in pochi anni la seconda capitale europea per numero di camere negli hotel 5 stelle, subito dietro Londra. Ma anche perché il fiuto dei cacciatori di tendenze sul lifestyle porta dritto qui: nel quadrilatero della Dolce Vita, tra via Veneto, piazza di Spagna e Trinità dei Monti, tra via Condotti, piazza della Minerva e piazza Augusto Imperatore. In Italia e soprattutto a Roma, nei prossimi tre anni,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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