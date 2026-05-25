Domenica e lunedì si sono svolti i seggi per le elezioni comunali nei comuni di Montecassiano, Muccia, Petriolo e Ussita. Dopo la chiusura delle urne, è iniziato lo spoglio dei voti per determinare i nuovi sindaci di ciascun comune. I cittadini hanno espresso le loro preferenze nelle due giornate di voto, che hanno portato ai risultati definitivi. I dati delle preferenze sono ancora in fase di elaborazione e comunicazione ufficiale.

Macerata, 25 maggio 2026 – Dopo il voto scatta lo spoglio. Domenica e lunedì i cittadini di Montecassiano, Muccia, Petriolo e Ussita, si sono pronunciati per scegliere il nuovo sindaco. Essendo t utti Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, c’è un unico turno, senza ballottaggio. Per conoscere i nomi dei vincitori occorre attendere i risultati delle elezioni comunali 2026, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo. Elezioni comunali 2026: lo spoglio in diretta. Corsa a quattro a Montecassiano. Sono quattro i candidati che si contendono la fascia tricolore: Barbara Vecchi (Montecassiano Cambia), Mario Capparucci (Progetto Civico Montecassiano), Alberta Giustozzi (Obiettivo Comune) e Gaetano Tomassoni (Giovani di Montecassiano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali 2026: risultati di Montecassiano, Muccia, Petriolo e Ussita in diretta

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