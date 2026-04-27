A Petriolo si avvicinano le elezioni comunali con due candidati alla guida del paese. Il sindaco uscente, Matteo Santinelli, si propone per un nuovo mandato, mentre l’ex primo cittadino, Domenico Luciani, ha presentato la sua candidatura. Entrambi hanno presentato le rispettive liste e si preparano alla competizione elettorale, che si svolgerà nelle prossime settimane. La sfida vede quindi due figure già note alla comunità locale.

Petriolo, sfida a due A presentarsi sono il sindaco uscente Matteo Santinelli e l’ex sindaco Domenico Luciani. «La motivazione principale che ci ha portati a candidarci è offrire al paese un’alternativa concreta». Così Domenico Luciani, alla guida della lista “Petriolo domani”, ha spiegato la sua "discesa in campo. Si tratta della quarta candidatura (dopo il 2010, il 2015 quando ha vinto, il 2020 e ora). Schiera Lucrezia Maccari, Marcella Migliozzi, Maria Grazia Antongirolami, Vincenzina Marella Ciarrocca, Federico Ciccioli, Sasha Staffolani, Lanfranco Re, Ljaurije Huseini, Sara Andreozzi e Matteo Matteucci, attuale capogruppo di minoranza. Intanto il sindaco uscente Matteo Santinelli tenta il bis.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni a Petriolo e Ussita: candidati sindaci e liste

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