Alle urne si sono recati i cittadini di Senigallia per scegliere il nuovo sindaco. La corsa vedeva tre candidati: il sindaco in carica, sostenuto dal centrodestra; un rappresentante del centrosinistra; e un candidato di Rinasci Marche. I voti sono stati espressi in un clima di attesa, con i risultati ancora da ufficializzare. La partecipazione si è svolta senza particolari incidenti.

Senigallia (Ancona) – La spiaggia di velluto ha votato per eleggere il nuovo sindaco tra i tre candidati in corsa alle elezioni comunali: per il centrosinistra Dario Romano, per il centrodestra, il sindaco in carica Massimo Olivetti e per Rinasci Marche, Marco Binci. Elezioni comunali 2026: lo spoglio in diretta. Chi sono i candidati. Dario Romano, 39 anni, lavora come Project Manager ed è un esperto in analisi corporate ha ottenuto la candidatura dopo aver vinto le primarie di coalizione nel gennaio 2026. È una figura di spicco della politica locale, ex presidente del consiglio comunale dov’è attualmente capogruppo del Pd. È sposato con la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni per il sindaco di Senigallia: i risultati in diretta

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